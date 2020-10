“Een shopper voor een topper”: onthaalouders krijgen dit jaar geen ontbijt, maar wel boodschappentas en cadeaubon Joeri Seymortier

12 oktober 2020

15u24 0 Sint-Laureins De gemeente Sint-Laureins zet op 12 oktober de onthaalouders in de kijker. Ze krijgen elk een boodschappentas cadeau.

Normaal krijgen de onthaalouders van Sint-Laureins op de Dag van de Onthaalouder een ontbijt cadeau. Dit jaar kan dat niet, dus kiest de gemeente voor een herbruikbare boodschappentas als cadeau. “Onthaalouders hebben een belangrijke taak bij de opvang en opvoeding van onze kinderen”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “In onze gemeente zijn ze nog met een kleine groep, maar ze kenmerken zich door hun grote betrokkenheid en inzet, waarbij het kind op de eerste plaatst komt. Door corona kunnen we hen geen ontbijt aanbieden. Om hen toch de nodige aandacht te geven, schenken we hen een boodschappentas met de boodschap ‘Een shopper voor een topper!’. In de shopper zitten kleine attenties en een Sente(n)bon van 25 euro.”