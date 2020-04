Zwembadpomp vat vuur Tim Van Der Zeypen

18 april 2020

15u30

De hulpdiensten van brandweerzone Rivierenland zijn zaterdagochtend moeten uitrukken naar de Goorboslei in Sint-Katelijne-Waver. “We kregen er een melding van een woningbrand”, vertelt Veerle Plettinckx van de brandweerzone. “Bij aankomst bleek het te branden aan een zwembadpomp.” Het vuur was snel onder controle. Ook de schade in de woning bleef beperkt. Vermoedelijk ligt een technisch defect aan de basis van de brand. Niemand raakte gewond.