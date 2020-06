Zware drugsverslaafde man (49) bedreigt ex en kind met mes in de kinderkamer Tim Van der Zeypen

17 juni 2020

15u00 0 Sint-Katelijne-Waver Een 49-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver riskeert een celstraf van één jaar met probatie-uitstel. De veertiger stond terecht voor drugsbezit en belaging van zijn ex-partner. De feiten werden niet betwist. “Ik kamp al jaren met een zware alcohol- en drugsverslaving”, klonk het bij de veertiger.

Het was een huisarts die aan de alarmbel trok en de politie verwittigde over een onrustwekkende situatie van twee kinderen. Hun vader zou openlijk drugs en alcohol gebruiken. Hierop werd de inmiddels ex-partner van de man verhoord. Zij vertelde meteen dat er heel wat problemen waren met haar ex. “Er werd verteld dat de vrouw een relatie had maar dat deze regelmatig werd onderbroken omwille van de zware verslaving van meneer”, klonk het bij het parket.

“Na een lange tijd van begeleiding en behandeling, kreeg de relatie een nieuwe kans. Maar deze moest opnieuw worden verbroken na een herval.” De man gebruikte toen soms tot tien gram cocaïne per week. Volgens het parket was de veertiger ook meermaals agressief: “Een keer zelf drong hij de kinderkamer binnen met een mes. Op dat moment bevonden zowel de ex-partner als het kind zich in de kamer. De beklaagde stak na de bedreigingen met het mes in de muur.”

‘Het grote monster’

De beklaagde werd opgepakt en verhoord. Hij gaf de feiten meteen toe. Ook op zitting vandaag betwistte hij de feiten niet. “Ik kampte met een bijzonder zware alcohol- en drugsverslaving”, zei hijzelf. Zijn advocate Els Gauquie vulde aan: “We willen de feiten niet rechtvaardigen maar ook mijn cliënt is zelf ook slachtoffer geworden van het grote monster.” Hiermee verwees de strafpleister naar zijn verslavingsproblematiek.

Het parket eiste vandaag een celstraf één jaar met probatie-uitstel. “Dit kan hem stimuleren om de ingeslagen weg verder te zetten”, besloot het parket. De verdediging verzette zich daar niet tegen en was zelf vragende partij van voorwaarden. “Mijn cliënt heeft al een hele weg afgelegd en wil deze verderzetten”, besloot meester Gauquie. De ex-partner tot slot vroeg een schadevergoeding en een contactverbod. Ze verzette er zich niet tegen dat de veertiger opnieuw contact zou zoeken met hun kinderen.

Vonnis op 24 juni