Zomerse sessies tai chi in Sint-Michielspark Antoon Verbeeck

09 juli 2019

In het Sint-Michielspark kan je tijdens de zomermaanden juli en augustus deelnemen aan een sessie tai chi. Iedere dinsdag begeleidt ‘Rust in Beweging’ een sessie Sun Tai Chi. “Sun Tai chi is de meest moderne van de vijf belangrijkste Tai Chi Stijlen. De stijl werd ontwikkeld rond 1900 door Sun Lutang. De belangrijkste verschillen met andere stijlen zijn dat de vorm niet belastend is voor de gewrichten door de hoge posities en het steeds bijtrekken van het achterste been. Bovendien is het een heel meditieve vorm door het hoge Qigong-gehalte dat Sun Lutang erin verwerkte. De lessen vinden buiten plaats in een groene omgeving”, klinkt het. De sessies duren van 19.30 tot 20.30 uur. Deelnemers komen samen aan het Michielsbad in de Clemenceaustraat en betalen 2 euro voor een sessie.