Zomerkermis in Elzestraat afgelast: “Te weinig foorkramers” TVDZM

22 augustus 2019

12u35

De gemeente Sint-Katelijne-Waver heeft de zomerkermis in Elzestraat afgelast. Dat maakte de gemeente zelf bekend op hun website. “Omdat er zich te weinig foorkramers hebben ingeschreven”, luidt het. “Diegene die wel toezegden, opteerden daarom om de kermis af te gelasten.” De zomerkermis in Elzestraat vindt traditiegetrouw elk jaar plaats in het laatste weekend van augustus. Ook in 2017 werd de kermis al een keer afgelast na te weinig inschrijvingen van foorkramers.