Zomer lang mobiele toiletten aan speel-en sportterrein De Paarse Dino



Antoon Verbeeck

27 juni 2019

15u27 0

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft aan speel- en sportterrein De Paarse Dino twee mobiele toiletten laten plaatsen. Die blijven er de hele zomervakantie staan en iedereen kan ze gebruiken. “Iedereen die komt spelen, sporten, wandelen, rusten of genieten van het speelplein en het grote grasveld, kan daar nu ook naar toilet gaan”, vertelt burgemeester en schepen van Jeugd en Sport Kristof Sels (N-VA). “Zeker als je met kindjes komt spelen, kan dit wel eens nodig zijn.” De toiletten bevinden zich achter de kabelbaan en werden deze week geplaatst door Wim Verhuur. Zij zullen ook instaan voor het onderhoud ervan. “Ze blijven staan tot het einde van de grote vakantie. Daarna maken we een evaluatie. Werden ze veel gebruik? Vinden bezoekers ze nuttig? Werden ze het slachtoffer van vandalisme? Afhankelijk van de uitkomst bekijken we of we het project moeten herhalen, afschaffen of uitbreiden.”