Zestiger smokkelt heroïne in zolen van slippers WHW

23 september 2019

14u31 2 Sint-Katelijne-Waver Een 61-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver riskeert 36 maanden cel voor het smokkelen van 4,8 kilogram heroïne. De drugs zat verstopt in de zolen van teenslippers die in zijn bagage lagen.

Op 17 maart troffen de douanediensten van de luchthaven van Zaventem de drugs aan in de zolen van de slippers. De eigenaar van de bagage bleek een zestiger uit Sint-Katelijne-Waver te zijn die op een vlucht uit Burundi naar België was gekomen. Zelf ontkende hij ter zitting iets te maken te hebben met de smokkel. “Ik heb die slippers op een markt in Burundi gekocht. Het plan was om er winst op te maken door ze te verkopen op Belgische markten”, klonk het tegen de rechter. Het parket gelooft geen snars van deze uitleg. “De straatwaarde van de gesmokkelde drugs is 150.000 euro. Die is niet per ongeluk in die slippers en in de bagage van meneer terechtgekomen. Hij heeft bewust meegewerkt aan de smokkel”, haalde hij uit. Uitspraak op 7 oktober.