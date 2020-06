Zestien bestuurders rijden te snel Tim Van Der Zeypen

04 juni 2020

14u45 0 Sint-Katelijne-Waver De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft bij een snelheidscontrole op de Liersesteenweg in Sint-Katelijne-Waver zestien chauffeurs op de bon gezwierd.

Ze reden allemaal sneller dan de maximale toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur. Eén van hen klokte af op een topsnelheid van 95 kilometer per uur. Deze chauffeur en de vijftien andere hardrijders mogen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus verwachten. Tijdens de actie werden er totaal 850 chauffeurs gecontroleerd.