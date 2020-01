Zes chauffeurs lopen tegen de lamp bij alcohol- en drugscontroles TVDZM

13 januari 2020

08u00 0 Sint-Katelijne-Waver Een heel weekend lang hebben verschillende politiekorpsen over heel het land uitgebreide alcohol- en drugscontroles uitgevoerd. Dat gebeurde in het kader van ‘het weekend zonder alcohol’. Ook in onze regio namen verschillende korpsen deel.

Bij zes verschillende alcoholcontroles in alle vier gemeenten van de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) werden er 130 chauffeurs aan de kant gezet. “Drie chauffeurs verloren hun rijbewijs voor vijftien dagen”, luidt het bij de politie. “Twee van hen waren onder invloed van alcohol. Een chauffeur verloor zijn rijbewijs omdat hij positief testte op cocaïne.” Nog drie andere chauffeurs moesten hun rijbewijs inleveren voor drie uur. Ook zij hadden teveel alcohol gedronken.

Andere inbreuken

Verder stelde de politiezone ook nog enkele proces-verbalen op voor enkele andere verkeersinbreuken. Zo droegen twee chauffeurs geen veiligheidsgordel en werd er ook nog één voertuig uit het verkeer gehaald. “De technische eisen en de keuring bleken niet in orde te zijn. Bovendien beschikte de chauffeur ook niet over de nodige boorddocumenten”, verduidelijkt de politie. Die schreef tot slot ook nog twee waarschuwingen uit: “Bij een chauffeur werd er naast defecte lichten ook nog vastgesteld dat de staat van zijn rijbewijs niet in orde was. De tweede chauffeur had eveneens defecte lichten.”