Zaakvoerders van plantenkwekerij meten schade op: “Het had ook nog veel erger kunnen zijn” Tim Van der Zeypen

26 augustus 2019

13u35 0 Sint-Katelijne-Waver De zaakvoerders van bloemen- en plantenkwekerij Van Den Bosch in Sint-Katelijne-Waver zijn maandagochtend gestart met het opmeten van de schade. Zondagavond vernielde een felle brand een van hun serres alsook een bureauruimte. “De brand was gelukkig snel onder controle want de schade had nog veel groter kunnen zijn”, beseffen ze.

De brand brak zondagavond kort na 19.30 uur uit. Op dat moment was niemand meer aanwezig in het kwekerij. Drie kwartier eerder waren de zaakvoerders naar huis vertrokken. Het was een patrouillerende veiligheidsagent in de buurt, die de brand als eerste opmerkte. “Hij had de rookpluim gezien en heeft onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd”, reconstrueert een van de drie zaakvoerders Ria Van Den Bosch.

De brandweer stelde bij hun aankomst een fel ontwikkelde uitslaande brand vast maar kreeg hem snel onder controle. Er moest wel nog even worden nageblust. “Gelukkig waren zij heel snel ter plaatse. Ze hebben geweldig werk geleverd want anders had de schade veel groter geweest”, luidt het nog.

Elektrische trekker

De brand woedde in de serre waar de bloemen en planten worden klaar gemaakt alvorens ze op transport gaan voor export. Volgens de hulpdiensten ligt vermoedelijk een technisch defect in een elektrische trekker aan de oorzaak van de brand. Dinsdagochtend begonnen de zaakvoerders met het opmeten van de schade.

Die beperkte zich voornamelijk tot de serre en een naastgelegen bureauruimte. “Vooraan stond er papierafval. Dat hadden we er nog speciaal verzameld omdat we het vandaag (maandag, red.) naar een afvalverwerkend bedrijf zouden brengen”, gaat Ria verder. “Al dat papierafval is samen met nog enkele planten die vandaag zouden worden vervoerd en verpakkingsmateriaal in de vlammen opgegaan.”

Klimaat

In die bureauruimte was er naast heel wat geurhinder en brandschade ook veel waterschade. Ook de elektriciteit viel uit. Het legde hierdoor wel een van de meest belangrijkste toestellen van de bloemen- en plantenkwekerij lam. “Het toestel zorgt ervoor dat het klimaat in de serres automatisch wordt geregeld”, legt Ria uit. “Dit werkt niet meer waardoor we de dakramen in de serres niet meer kunnen openen of sluiten.”

Door de hitte sprong er ook nog een waterleiding en raakten de pompen van het bewateringssysteem in alle serres beschadigd. “Ook dat is dus een groot probleem dat we zo snel mogelijk moeten kunnen oplossen”, aldus Ria.

“We moeten doorgaan ”

De planten en bloemen in de aangrenzende serres liepen gelukkig geen schade op. De serre waar het brandde, zal moeten worden afgebroken. Het liep heel wat structurele schade op. “We gaan nu bekijken wanneer en hoe we dat kunnen herstellen. Het is een zware domper maar door onze kop in de grond te steken, gaan we het niet oplossen. We moeten doorgaan.”

De zaakvoerders laten de moed dus niet zakken. Naast het opmeten van de schade, werd er vandaag in de maten van het mogelijke verder gewerkt. “Vandaag nog komen ze nieuwe plantjes leveren die op hun beurt moeten worden verpot, dinsdag komt er potgrond aan. Normaal gezien worden zij in de afgebrande serre geleverd, maar dat gaat dus niet meer. We zullen moeten improviseren”, besluit Ria. “Gelukkig krijgen we veel steun en hulp aangeboden van vrienden.”