wwWaverFeest zet zomer in met gloednieuw event: “Workshops, muziek en vuurwerkspektakel”

Vzw komt ook met nieuw evenement voor goede doel in najaar Antoon Verbeeck

27 juni 2019

11u12 0 Sint-Katelijne-Waver Vzw wwWaverFeest trapt de Waverse zomer zaterdag af met het nieuwe familie-evenement Den Bempt. Op de weide van het woonzorgcentrum Huyze De Pauw in Onze-Lieve-Vrouw-Waver kan jong en oud genieten van randanimatie, workshops, muziek en een vuurspektakel.

De vzw wwWaverFeest uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver wil met evenementen een positieve vibe creëren in haar thuisdorp. Met evenementen als de jaarmarkt, de grote schermen voor de Rode Duivels en Waver Wintert deed de vzw al meer dan zijn best.

Nu komt ze weer met een nieuwigheid op de proppen. “De laatste twee jaren organiseerden we al de Langste Tafel. Het leek ons leuk om dit initiatief mee op te nemen in een zomers evenement voor de hele familie. Zo is Den Bempt ontstaan”, zegt Seppe Jacobs van wwWaverFeest.

Zomerbar

“Mensen kunnen aanschuiven aan de derde editie van de Langste Tafel, kunnen deelnemen aan een gratis yogasessie, gegeven door ervaren docenten van Prana Yoga uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver, en er is een workshop circusschool. Randanimatie is voorzien en de straatmuzikanten van ENKK paraderen door het terrein. Bij zonsondergang zorgen wij voor een sfeervolle afsluiter: een prachtig vuurspektakel van Gusta.”

Dat vindt allemaal plaats op de weide aan woonzorgcentrum Huyze De Pauw, met als ingang via de Molenstraat. “We zitten in het groen én toch op een boogscheut van het dorp. De ideale locatie dus”, legt Jacobs uit. “De weide wordt aangekleed met bankjes, vlaggen, parasols en een open toog. Het wordt een echte zomerbar, maar dan wel voor één dag. We willen voor deze eerste editie niet te groots gaan en houden het voorlopig op deze zaterdag. Nadien bekijken we of er een vervolg komt, eventueel met meerdere dagen.”

Loopevent

Op het einde van de zomer is het opnieuw feest. “Dan organiseren we op zaterdag 31 augustus de jaarmarkt en ‘s avonds is er Waver Feest, met dit jaar Belle Perez, Luc Steeno en Radio Botanique. Nadien wordt er vuurwerk aangestoken. Het zal de laatste keer zijn dat er traditioneel vuurwerk te zien zal zijn in onze gemeente. Vanaf 2020 mag je in Sint-Katelijne-Waver alleen maar geluidsarm vuurwerk de lucht inschieten.”

De vzw heeft ook al plannen voor dit najaar. “Op zaterdag 30 november is er de eerste editie van de Torenkesloop, een loop- en wandelevenement met rondes van 2,5 kilometers door Waver voor het goede doel. We willen niet vastgeroest zitten in evenementen die ieder jaar terugkeren. Daarom vinden we het belangrijk dat we geregeld met iets nieuw komen, en zo opnieuw de inwoners van ons dorp weten te enthousiasmeren.”

Het evenement Den Bempt start zaterdag om 16 uur. Toegang is gratis. Inschrijven voor Yoga en Langste Tafel via bempt@waverfeest.be.