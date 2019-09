Wordt fileprobleem aan kruispunt R6 opgelost met langere afslagstrook? Antoon Verbeeck

13 september 2019

13u52 0

Het gemeentebestuur heeft bij Agentschap Wegen en Verkeer het fileprobleem op het kruispunt R6-Liersesteenweg aangekaart. Het agentschap onderzoekt nu of het mogelijk is om de afslagstrook op de Liersesteenweg richting R6 te verlengen. “Het Agentschap Wegen en Verkeer is zich bewust van de problematiek en heeft de afgelopen maanden verschillende aanpassingen doorgevoerd om de verkeerslichtenregeling van het kruispunt nog beter af te stemmen en het verkeer vlot te trekken. De aangepaste lichtenregeling alleen kan de files echter niet oplossen”, deelt het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver mee. “Wegen en Verkeer bekijkt daarom ook de mogelijkheid om de afslagstrook op Liersesteenweg naar de oprit van de R6 te verlengen. De haalbaarheid en de effecten van het verlengen van de afslagstrook worden, in samenwerking met een studiebureau, verder onderzocht.”