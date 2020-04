Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth opent al een deel van nieuwbouw om bewoners op te vangen: “Belangrijk dat we besmette bewoners scheiden van hun medebewoners” Antoon Verbeeck

24 april 2020

11u06 0 Sint-Katelijne-Waver Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth uit Sint-Katelijne-Waver heeft een deel van haar nieuwbouw Bosbeekhof afgewerkt om bewoners die negatief testte op COVID-19 tijdelijk op te vangen. De aflevering van het gebouw is nochtans pas voorzien in het najaar. “Maar het is voor ons onmogelijk om in het huidige gebouw alle besmette senioren af te schermen van hun medebewoners”, klinkt het.

De afgelopen weken bleef ook woonzorgcentrum Sint-Elisabeth niet gespaard van besmettingen met het coronavirus. “Sint-Elisabeth heeft de situatie onder controle. De laatste weken zijn er hier bewoners overleden die niet getest werden maar wel de symptomen van het virus hadden. Een cijfer plakken op het aantal coronaoverlijdens is dus moeilijk”, vertelt Peter Macken, algemeen directeur van Zorgbedrijf Rivierenland. “Om de verzorging zo goed mogelijk te kunnen blijven doen, was het nodig om te starten met cohortzorg, waarbij besmette bewoners worden afgeschermd van hun medebewoners. Het risico op overdracht van het virus wordt zo kleiner. In het huidige woonzorgcentrum was er onvoldoende plaats om alle bewoners van elkaar te scheiden op een goede manier. Om dit mogelijk te maken, realiseerden onze medewerkers en partners het bijna onmogelijke; een deel van de nieuwbouw Bosbeekhof werd instapklaar gemaakt.”

Drie dagen werk

“Na overleg met de brandweer en het agentschap Zorg en Gezondheid is er daarom vorige week beslist om een deel van de bewoners die niet besmet zijn te verhuizen naar het gelijkvloers in het nieuwe gebouw Bosbeekhof. Geen evidente beslissing want het gebouw was helemaal nog niet instapklaar”, zegt Jeroen Baeten, ondervoorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland. “Dit realiseren zou dus enkel mogelijk zijn als onze partners en medewerkers grote inspanningen zouden doen. We zijn ontzettend dankbaar want amper drie dagen na de officiële beslissing konden de betrokken bewoners hun intrek nemen in hun nieuwe kamers. Het is schitterend om te zien dat de medewerkers dit in de huidige omstandigheden mee mogelijk maakten.”

Tijdelijk

In totaal verblijven 15 bewoners in Bosbeekhof. Zorgbedrijf Rivierenland wil ook expliciet de vele externe partners bedanken die tot het uiterste gingen. “De verhuis van deze bewoners is tijdelijk, hun kamer in het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth blijft voor hen beschikbaar. Zij zullen terug kunnen verhuizen wanneer de cohortzorg kan opgeheven worden”, legt Macken uit. “Het deel waar de bewoners verblijven, bleef in 2019 gevrijwaard van de waterschade die de werf opliep. Door die schade hebben we een jaar vertraging opgelopen, maar als alles volgens plan verloopt zou in de herfst van dit jaar Bosbeekhof eindelijk officieel geopend worden. Uiteraard moeten we daar nu in volle coronacrisis nog een vraagteken achter plaatsen.”