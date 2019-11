Wintertuin ontvangt subsidie voor vrijwilligerswerking Antoon Verbeeck

21 november 2019

Dankzij de Stichting Monumentenstrijd krijgt de Wintertuin in Onze-Lieve-Vrouw-Waver een financieel duwtje van 8.000 euro. In juni organiseerde het agentschap Onroerend Erfgoed een oproep om het restbudget van de stichting weg te schenken aan interessante vrijwilligersprojecten. De Wintertuin is één van de gelukkigen. “We zullen op basis van enkele bewaarde exemplaren reproducties laten maken van historische sierpotten die in de Wintertuin stonden”, zegt Mario Baeck, secretaris van vzw Wintertuin. “Dankzij oude foto’s weten we ook welke planten de ruimte vroeger versierden. De vrijwilligers gaan aan de slag om de oorspronkelijke plantenweelde zo goed mogelijk te herstellen en zullen onder begeleiding van specialisten de planten verpotten en verzorgen.” Het project heeft een prijskaartje van zo’n 12.000 euro. Op 13 september 2020 kan het publiek de resultaten bekijken tijdens de Open Monumentendag.