Winkeldievegge riskeert celstraf van zes maanden TVDZM

04 oktober 2019

12u00 0 Sint-Katelijne-Waver De vijftigjarige Carine V.C. uit Mechelen riskeert een celstraf van zes maanden en een geldboete van 150 euro. De vrouw moest zich verantwoorden voor een winkeldiefstal in supermarkt Colruyt in Sint-Katelijne-Waver.

Die diefstal pleegde ze op 14 juli vorig jaar. De vrouw werd bij die winkeldiefstal op heterdaad betrapt. Toen ze mee moest komen naar het bureau van de winkeldetective, zette ze ei zo na de hele supermarkt op stelten. “Ze riep dat ze niet mee wou gaan omdat de Rode Duivels speelden. Vervolgens liep ze naar buiten”, vertelde openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “In het naar buiten lopen, riep ze volgens getuigen ook nog dat ze opnieuw was betrapt.”

De vrouw was dus niet aan haar proefstuk toe. Volgens de openbaar aanklaagster had de vrouw nog geen veroordelingen opgelopen maar kwam ze er na twee diefstallen een maand eerder telkens vanaf een Praetoriaanse probatie. De vrouw werd toen dus niet gedagvaard voor de winkeldiefstallen maar kreeg wel enkele voorwaarden opgelegd. Na haar diefstal in juli kon ze oorspronkelijk ontkomen maar werd ze alsnog geïdentificeerd op basis van camerabeelden en haar wagen.

Voor haar verhoor bij de politie stuurde ze haar kat, op zitting liet ze zich vertegenwoordigen door haar raadsman Bart Vanmarcke. De feiten werden niet betwist maar de advocaat vroeg aan de rechter om geen effectieve celstraf op te leggen. “Mevrouw heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. De goederen werden dus niet gestolen om verder te verkopen maar om zelf te gebruiken”, besloot de strafpleiter. Hij vroeg een straf met probatie-uitstel.

Een vonnis volgt op 30 oktober.