Winkelbonnen en coronapakketten moeten lokale economie in Sint-Katelijne-Waver een boost geven Antoon Verbeeck

30 april 2020

08u59 0 Sint-Katelijne-Waver Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver komt met een aantal steunmaatregelen voor de lokale middenstand in de gemeente. Zo ontvangt elk gezin een bon om in eigen gemeente te winkelen en trekt het bestuur de geldbeugel open.

Om inwoners er toe aan te zetten lokaal te winkelen, besliste het schepencollege om aan elk gezin een skwinkelbon ter waarde van 10 euro te schenken. “In totaal gaat het over zo’n 8.400 bonnen die de gemeente zal bezorgen als de handelaars terug normaal open zijn. Ook de vzw Winkelpromotie krijgt extra middelen ter waarde van 20.000 euro. Met dit bedrag kunnen zij elke handelaar voorzien van een gratis coronapakket. De vzw Winkelpromotie zal een coronapakket samenstellen dat elke handelaar gratis zal ontvangen”, zegt schepen van Lokale Economie Sven Verelst (CD&V).

Met deze acties investeert het gemeentebestuur meer dan 100.000 euro in onze lokale economie. “Deze investering komt er nadat het gemeentebestuur eerder al het Coronafonds had opgericht en enkele kleinere maatregelen nam zoals uitstel en annulatie van bepaalde belastingen. Met deze beslissingen steunen we niet alleen de lokale handelaars maar doen we ook echt iets voor alle gezinnen in onze gemeente”, klinkt het. Handelaars die nog geen gebruik maken van de skwinkelbonnen, kunnen zich nu gratis registreren via info@skwinkel.be.