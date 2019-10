Wim Verhuur ontvangt duizenden bezoekers tijdens Open Bedrijvendag Antoon Verbeeck

07 oktober 2019

10u55 0

Wim Verhuur, het verhuurbedrijf uit Sint-Katelijne-Waver kijkt terug op een geslaagde deelname aan Open Bedrijvendag. Het bedrijf mocht, ondanks het tegenvallende weer, 3000 bezoekers ontvangen op hun terreinen aan de Fortsesteenweg. “We hebben geprobeerd om het bezoek aan ons bedrijf zo attractief mogelijk te maken”, zegt zaakvoerder Wim Van Nuffelen. “Zo konden de bezoekers zelf in een schaarlift stappen en het bedrijf bekijken vanop 15 meter hoogte en konden ze aan de hand van een virtual reality beleving ervaren hoe het voelt om in een hoogtewerker op 40 meter hoogte te staan. De grote machines, die de bezoekers ook in actie konden zien, lieten een grote indruk na bij jong en oud. Al onze werknemers waren op post om er mee een succes van te maken. Deze fierheid en engagement hebben onze bezoekers ook gevoeld, en dat maakt dat deze deelname geslaagd is voor ons.”