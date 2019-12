Willy stopte met discotheek Rio Club en verhuurt voortaan zaal: “Er wordt hier nog altijd gelachen en gefeest. Dat is voor mij het allerbelangrijkste”

Sint-Katelijne-Waver

In december blikken we in 10 verhalen terug op het jaar 2019 in regio Mechelen-Lier. De Rio Club in Sint-Katelijne-Waver gooide het in februari over een andere boeg en liet na meer dan 100 jaar het discotheekleven voor wat het is. Voortaan biedt de Rio onderdak aan onder andere bedrijfsrecepties, trouwfeesten en zelfs kinderdisco’s. Hoewel nachtraaf en eigenaar Willy Jacobs quasi geboren en getogen is in de RIO heeft hij nog geen spijt van de nieuwe weg die hij insloeg.