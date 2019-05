Werkstraf voor jonge vrouw die glas naar jongeman in discotheek gooide TVDZM

31 mei 2019

13u50 0 Sint-Katelijne-Waver De rechter in Mechelen heeft een 26-jarige vrouw veroordeeld tot een werkstraf van vijftig uur. Eind januari 2018 gooide ze in discotheek Rio in Sint-Katelijne-Waver een glas naar het hoofd van een 22-jarige man.

De jonge vrouw moest zich vorige maand verantwoorden voor de rechter, maar ontkende de feiten. Ze pleitte uitlokking. “Mijn cliënte werd bij de keel gegrepen door de tegenpartij en heeft in een reactie met een glas naar hem gegooid. Zijzelf vertoonde ook verwondingen en blauwe plekken aan de keel. Ze had zelfs moeilijkheden met ademen”, zei haar raadsman destijds. De jongeman had een heel ander verhaal. Volgens hem kreeg hij het glas naar zijn hoofd geslingerd omdat er kort daarvoor wat duw- en trekwerk was ontstaan tussen hem en een vriend van de 26-jarige. De jongeman uit Bonheiden woonde de zitting niet bij, maar zijn advocaat vertelde de rechtbank wel dat zijn cliënt esthetische schade had opgelopen. Hij vroeg om een schadevergoeding van 1.000 euro. De rechter ging daar nog niet op in. Ze stelde wel een deskundige aan en sprak een provisionele schadevergoeding van 500 euro uit. De jonge vrouw heeft nu een maand de tijd om in beroep te gaan of een jaar de tijd om de werkstraf van vijftig uur uit te voeren. Doet ze dat niet, riskeert ze alsnog een celstraf.