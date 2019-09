Werken aan bomen van Sint-Michielspark Antoon Verbeeck

27 september 2019

10u52 0

In het Sint-Michielspark in Elzestraat vinden er volgende week werken plaats. Een aantal bomen hebben er te lijden onder de droogte van de voorbije jaren. Volgende week zal een aannemer de dode takken en eventueel enkele bomen verwijderen. “Uit veiligheidsoverweging heeft het gemeentebestuur besloten om het dode materiaal te laten verwijderen. De aannemer zal de situatie boom per boom inschatten. Het Sint-Michielspark blijft toegankelijk voor het publiek. Enkel de zone waar de aannemer werkt, wordt afgesloten. De werken vinden plaats op maandag 30 september en woensdag 2 oktober. Afhankelijk van de omvang van de werken, zal er ook nadien nog gewerkt worden”, klinkt het.