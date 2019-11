Week van de Groentestreek krijgt nieuw concept Antoon Verbeeck

14 november 2019

11u34 0

Het schepencollege van Sint-Katelijne-Waver heeft groen licht gegeven aan het nieuwe concept van de Week van de Groentestreek. De week wordt vanaf volgend jaar een weekend. Het feestweekend start met de boerenmarkt op vrijdag 1 mei en eindigt met de wandel- en fietstochten op zondag 3 mei. “We kiezen voor een kort én krachtig feestweekend. Doordat alle partners hun krachten bundelen in één weekend, kunnen we onze land- en tuinbouw nog beter in de schijnwerpers plaatsen”, vertelt burgemeester en schepen vanToerisme Kristof Sels (N-VA).