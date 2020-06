WAVO neemt afscheid van kleuterjuf Bernadette: “Het kleuteronderwijs was haar biotoop” Antoon Verbeeck

26 juni 2020

15u41 0 Sint-Katelijne-Waver De kleuters van Vrije Basisschool WAVO in Onze-Lieve-Vrouw-Waver wuifden vandaag hun juf Bernadette Janssens (61) uit. Bernadette was 37 jaar in dienst van de school, waar ze zelf nog als kleuter zat, en gaat nu op pensioen. Op haar laatste schooldag stond voor haar een troon klaar.

“Het kleuteronderwijs was jouw biotoop. Weinig mensen kunnen van hun hobby hun beroep maken, maar jij bent er één van. Vanachter het gordijn van de poppenkast creëerde je voor honderden kleuters een magische wereld van verhalen en fantasie, allemaal ondersteund door een combinatie van vertelkunst en acteertalent. Je leergierigheid is ongezien. Vaardigheden en kennis werden aangevuld via cursussen, workshops en nascholingen. Als je het daar niet vond, was experimenteren en het zelf proberen een alternatief”, sprak directeur Paul Van Lierop.

“Zoveel mooie jaren afsluiten in een coronajaar is dubbel; alles moet in een bubbel, maar het is iets dat je nooit zult vergeten. 2020 zal voor iedereen in de geschiedenisboeken komen als het jaar van jouw afzwaai. We willen je bedanken voor alles wat we van jou mochten ontvangen.”