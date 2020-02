Waverwoud wordt uitgebouwd met parking, ruiterverbinding en natuurlijke fietsenstalling Antoon Verbeeck

15 februari 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver zal dit voorjaar het landschapspark Waverwoud aan de Muilshoek verder uitbouwen. De firma Houwelyckx zal er een parking, fietsenstalling en ruiterverbindingen aanleggen. “Enkele jaren geleden kocht het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver de oude site langs de Muilshoek en de achterliggende paardenpiste om het domein om te toveren tot een landschapspark dat als toegangspoort tot het Waverwoud gaat fungeren. Het bestuur gaf nu opdracht aan de firma Houwelyckx uit Sint-Katelijne-Waver om een parking aan te leggen aan het landschapspark. Op de bestaande betonverharding worden parkeermarkeringen aangebracht zodat veertien wagens kunnen parkeren. Er komen dertien nieuwe parkeerplaatsen in functie van de paardensport. Verder komt er een natuurlijke fietsenstalling”, klinkt het. Naast aanleg van parkeerinfrastructuur laat het gemeentebestuur ook een bijkomende ruiterverbinding aanleggen die de parking zal verbinden met de al bestaande ruiterpaden in het Waverwoud. De gemeente zal zelf nog zorgen voor onder meer bijkomende zitbanken verspreid over het landschapspark Waverwoud, aanplanting extra bomen, een picknickzone en een graasweide voor ezels.