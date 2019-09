Wagen boort zich in gevel van woning, buren vragen dringend maatregelen: “Dit is het zoveelste ongeval, men moét hier ingrijpen”

Els Dalemans

21 september 2019

18u16 2 Sint-Katelijne-Waver De bewoners van de Molenstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) luiden de alarmbel. Een zwarte Mercedes boorde zich vrijdagavond in de gevel van de woning van Kristof Vercammen. Als bij wonder raakte er niemand gewond maar de schade is groot. “We kunnen het aantal ongevallen niet meer tellen, de snelheid moet hier dringend omlaag”, klinkt het bij de buren.

Het leek wel een scène uit de film, vertelt cafébaas van ‘De Oude Tinnen Pot’ Victor Bogaerts. Hij zag het ongeval, aan de overkant van de straat, vrijdagavond gebeuren. “We draaiden rond 23.30 uur net onze oprit op, en ik hoorde van ver al een wagen tegen hoge snelheid onze richting uit komen. Wat verderop is een bocht, en die heeft de automobilist duidelijk onderschat.”

Nutsleidingen geraakt

“Hij reed de brievenbus van de buren omver en vloog met zijn wagen over een weiland zonder de grond te raken. Daarna knalde de Mercedes tegen de garage van mijn overbuur en neef. Ik ging meteen naar de automobilist toe, een buurvrouw belde de hulpdiensten. Als bij wonder was de man niet gewond, en ook mijn neef was gelukkig niet thuis. De schade aan zijn woning is echter groot.”

“De wagen raakte onze garage vol op de hoek, en boorde zich een weg naar binnen . De muren zijn allemaal gebarsten en ook het dak is verschoven”, vult bewoner Kristof Vercammen aan. “Ik vermoed dat er maandag nog wel wat extra stenen zullen lossen, door het gedaver van de vrachtwagens die hier voorbij denderen. Onze woning is nu onbewoonbaar verklaard, want alle meters en toestellen van de nutsleidingen zijn geraakt. We hebben dus geen water, elektriciteit of verwarming meer. Ik vermoed dat de garage volledig zal afgebroken en opnieuw opgebouwd moeten worden.”

Brievenbussen en verlichtingspalen

Voor de inwoners van de Molenstraat is dit het zoveelste ongeval: “De brievenbussen van heel wat buren -ook die van Kristof- werden stuk gereden, er sneuvelden al meerdere verlichtingspalen...” somt Bogaerts op. “Als klanten van ons café de straat willen oprijden, moeten ze goed uitkijken want wagens rijden hier veel te snel. Ik breng mijn kleinkinderen nog liever via een omweg naar school dan dit fietspad te moeten gebruiken. Het enige wat kan helpen, zijn snelheidsremmers én controles.”

Vanaf volgend jaar is er beterschap in zicht, volgens burgemeester Kristof Sels (N-VA). “We zitten in de laatste rechte lijn voor de heraanleg van de Molenstraat, de werken moeten in 2020 van start gaan. We plannen onder andere gescheiden fietspaden, zo kunnen de zwakke weggebruikers veilig naar school.”

Geen verkeersremmers

“Er komen echter geen verkeersremmers of andere obstakels, omdat uit metingen blijkt dat deze straat relatief veilig is. De bocht is inderdaad verraderlijk, maar we hebben alles onderzocht samen met verkeersdeskundigen en volgens hen volstaat het ontwerp dat nu op tafel ligt. Wat op langere termijn mogelijk nog wél een optie is voor de Molenstraat, is de plaatsing van een ANPR-camera, zodat er trajectcontroles mogelijk zijn. Dit is echter een zware investering dus nog niet voor meteen.”