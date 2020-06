Vzw Roosendael vreest voor toekomst: “Zoeken steun voor voortbestaan publieke toegankelijkheid park” Antoon Verbeeck

07 juni 2020

15u15 0 Sint-Katelijne-Waver De vzw Roosendael, dat het gelijknamig domein in Sint-Katelijne-Waver beheert, is opzoek naar fondsen. De uitbraak van het coronavirus was een domper voor de vzw, die vreest dat op termijn de jeugdzorgwerking en de publieke toegankelijkheid van het domein bedreigd wordt.

“Begin dit jaar kondigden we nog enthousiast aan dat de voorbereidingen voor de viering van 800 jaar domein Roosendael snel van start zouden gaan. Vandaag hebben we die startblokken voor wat anders nodig”, deelt de vzw mee. “Zeker is het nog niet, maar wij hopen dat we vanaf 1 juli weer groepen en families kunnen ontvangen in het Landhuis of Koetshuis en trekkers op het Kampeerterrein. En natuurlijk willen we ook dat buren, wandelaars en fietsers zo gauw mogelijk weer kunnen komen verpozen op het caféterras. Maar voor een herstart in het ‘nieuwe normaal’, zijn heel wat aanpassingen vereist die handenvol geld kosten.”

Beangstigend toekomstbeeld

“We zullen jaren nodig hebben om uit het dal te komen waar de corona-lawine Roosendael in heeft meegesleurd. Vandaar, noodgedwongen, deze vraag om steun aan al onze sympathisanten: steun voor de herstart en het voortbestaan van het jeugdverblijf, voor de erfgoed- en natuurzorg, en meteen ook voor de blijvende publieke toegankelijkheid en actieve ontsluiting van de mooiste plek in Sint-Katelijne-Waver. De vzw Roosendael heeft altijd al keihard moeten werken om uit de rode cijfers te blijven. Dat is niks nieuws in de sociale sector. Maar in die omstandigheden en net bij het begin van het seizoen de deuren moeten sluiten… dat leidt tot een beangstigend toekomstbeeld. Een dreiging echter, die Roosendael, zijn personeel en vrijwilligers vastberadener dan ooit zullen bekampen.”

Storten

Helpen kan met een storting op rekening BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding ***128/3237/00041***. Het kan ook rechtstreeks via deze link. “Wij zijn ons ervan bewust dat zeer veel mensen en instellingen nu hulp nodig hebben. Toch hopen wij, met de hulp van velen, de nieuwe start en de toekomst van Roosendael veilig te stellen. Eerlijk waar: zonder uw steun vrezen wij het ergste...”, klinkt het.