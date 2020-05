Vrienden zien na dertig jaar hun droom realiteit worden: “Een café in een oude treinwagon” Tim Van Der Zeypen

23 mei 2020

Philip Eeckelaerts (54) en Peter Delafortrie (55) uit Mechelen realiseren binnenkort en na dertig jaar eindelijk hun ultieme droom: “Een horecazaak in een oude treinwagon.” De afgelopen dagen werd in de Clemenceaustraat in Sint-Katelijne-Waver alles in bereidheid gebracht om er zaterdag in alle vroegte de treinwagon uit de jaren ‘30 op een speciaal aangelegde spoorlijn te plaatsen.



Het plan werd naar eigen zeggen ergens middenin de jaren tachtig bedacht. “We zaten toen op kot in Leuven en wilden iets origineels doen. Op de trein kregen we het idee om een horecazaak te openen in een ouderwetse treinwagon”, zegt Philip. “Soms namen we zelfs onze meter mee op de trein zodat we de afmetingen van de wagon waarin we reden in kaart konden brengen. Op kot werden dan hele plannen uitgetekend” Alleen moest er nog even gewacht worden vooraleer hun droom in vervulling kon gaan.

Philip opende na zijn studies mee een café in Mechelen en in Leuven, Peter ging de ICT-wereld in, maar bleef daarnaast ook nog actief in de horeca. Tot ze in 2019 plots een unieke kans kregen. “We vernamen dat er een treinwagon van het Stoomcentrum Maldegem-Eeklo werd verkocht. Ze was bedoeld om er een Bed&Breakfast van te maken, maar die plannen gingen op het laatste nippertje niet door”, klinkt het. De treinwagon werd aangeschaft en volledig gestript. Gisteren werd de wagon naar Sint-Katelijne-Waver verhuisd.

Uitzonderlijk transport

Het gevaarte van zo’n 23 meter lang en meer dan 40 ton zwaar werd vrijdag op een oplegger getrokken en vervolgens met de vrachtwagen verplaatst. Rond middernacht arriveerde het uitzonderlijk transport nabij de spoorweg in de Clemenceaustraat in Sint-Katelijne-Waver. Om 7.00 uur vanochtend werd dan weer alles in gereedheid gebracht om de wagon op zijn eindbestemming, een speciaal daarvoor aangelegd stuk spoor, te plaatsen: een echt treinspoor met houten balken, rails en kiezeltjes.

De komende tijd zullen de uitbaters de treinwagon helemaal in order maken. “De buitenkant gaat het origineel blijven maar binnen wordt het heel modern. De bedoeling is om er een praatcafé van te maken met lange banken en een grote toog”, verduidelijkt Philip. “Achteraan de treinwagon zal binnenkort ook nog een groot terras worden aangelegd van zo’n honderd vierkante meter.” De buurtbewoners zien het café in ieder geval zitten maar de café-uitbaters mikken ook verder.

Zo loopt in de buurt van hun café de fietsostrade tussen Mechelen en Antwerpen en ligt, naast een hogeschool, ook het station van Sint-Katelijne-Waver op wandelafstand van hun café. “Een bezoek aan ons café moet voor onze klanten in ieder gevel een unieke ervaring en beleving worden”, vult Peter aan. “We hebben ook onze tijd genomen om over vele dingen goed en grondig na te denken. Zo hebben we ook gedacht aan elektrische fietsers die hier hun batterijen kunnen opladen en hun fiets tegelijkertijd in de gaten kunnen houden.”

Najaar

De naam van hun unieke café willen de café-uitbaters voorlopig nog even geheim houden. Het blijft voorlopig ook nog even afwachten tot het café zijn deuren kan openen. Net zoals bij vele andere horeca-uitbaters gooide ook bij hen de coronacrisis roet in het eten. Het transport moest worden verschoven wat vertraging zorgde bij de restauratiewerken.“We hopen om ergens in het najaar te kunnen openen”, besluit Philip. “Maar het is ook een beetje een geluk bij een ongeluk geweest. We waren gelukkig nog niet geopend en kunnen we rustig onze tijd nemen om ervoor te zorgen dat alles perfect in orde is.”