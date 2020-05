Exclusief voor abonnees

Vrachtwagensluis aan Katelijnse stationsbrug heeft nog niet één vrachtwagen beboet: “Boete voor vrachtwagen is ook boete voor schoolbus”

Burgervader Kristof Sels (N-VA) denkt aan nieuwe brug als oplossing op lange termijn

Antoon Verbeeck

26 mei 2020

15u23

0