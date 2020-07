Voorzitterschap politie-associatie ‘Tussen Nete en Dijle’ overgedragen aan politie Lier Tim Van Der Zeypen

02 juli 2020

12u00 0 Sint-Katelijne-Waver Het voorzitterschap van de politie-associatie ‘Tussen Nete en Dijle’ is overgedragen aan de politie Lier. Tot voor kort was deze in de handen van hun collega’s uit Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte).

De associatie kwam tot stand in 2018 en moest de samenwerking tussen vier politiezones vergemakkelijken. Het ging naast politie van Lier om de politiezone Bodukap, Berlaar-Nijlen en Heist-op-den-Berg. Gewezen voorzitter en burgemeester van Sint-Katelijne-Waver Kristof Sels (N-VA) blikt tevreden terug op de verwezenlijkingen van de politie-associatie de afgelopen anderhalf jaar.

“In de voorbije periode werden er onder meer projecten inzake ICT en communicatie samen uitgewerkt, ook hebben de logistieke diensten gezamenlijke aankopen gedaan en werd er een overkoepelende wachtdienst voor slachtofferbejegening tot stand gebracht”, luidt het. Tot voor kort was het voorzitterschap in handen van de politiezone Bodukap maar per 1 juli werd dit nu opgenomen door de collega’s uit Lier.

“Naar de toekomst toe zal er onder meer nog onderzocht worden of het niet mogelijk is om samen te werken op het gebied van technische vaststellingen (sporenopname) met de vier politiezone”, besluit de voormalige voorzitter van de politie-associatie.