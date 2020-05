Voortuin Sint-Michielskasteel krijgt nieuwe beplanting en paden Antoon Verbeeck

Na de renovatie van het Sint-Michielskasteel wordt deze week de voortuin heraangelegd. Medewerkers van de gemeente zorgen voor nieuwe planten, onkruidwering en grindpaden. “Een jaar geleden rondde het gemeentebestuur de renovatie van het Sint-Michielskasteel af. Sindsdien huist er een brasserie-restaurant. De voortuin is nu aan de beurt. Naar een plan van tuinarchitect Florian Op de Beeck is de gemeentelijke groendienst nu bezig met de heraanleg. Tussen de nieuwe planten komt een laag lava om het onkruid weg te houden. De dolomietpaden worden vervangen door wegjes in kasteelgrind. Bij regenweer zijn deze beter begaanbaar. Tegen het einde van de week moet alles klaar zijn”, deelt schepen van Patrimonium Joris De Pauw (N-VA) mee. De heraanleg heeft een prijskaartje van zo'n 15.000 euro.