Voedingswinkels krijgen gratis toestemming om parking om te vormen tot wachtruimte Antoon Verbeeck

24 maart 2020

Voedingswinkels uit Sint-Katelijne-Waver kunnen tijdelijk een gratis ‘inname openbaar domein’ aanvragen bij het lokaal bestuur. Tijdens de coronacrisis mogen handelaars slechts een beperkt aantal klanten tegelijk in hun zaak toelaten. De rest moet buiten wachten op minstens 1,5 meter van elkaar, de zogenaamde social distancing. Winkels die parking hebben, organiseren de wachtruimte op hun parking. Handelaars zonder parking, bijvoorbeeld in de dorpskernen, kunnen dit niet. “We hebben beslist dat voedingswinkels zonder parking een aanvraag ‘inname openbaar domein’ kunnen doen om de parkeerplaatsen voor hun winkel vrij te houden om deze als wachtruimte in te richten”, zegt schepen van Lokale Economie Sven Verelst (CD&V). “Omdat deze aanvraag kadert in de strijd tegen corona, rekent het gemeentebestuur hiervoor uitzonderlijk géén kosten aan.” Handelaars die een aanvraag willen doen, kunnen dat via www.skw.be/parkeerverbod-inname. Ze moeten duidelijk vermelden dat hun aanvraag past in het kader van de coronamaatregelen. Enkel dan vervallen de kosten. De verkeersborden die nodig zijn worden door de werkmannen van de gemeente geplaatst.