Vlaamse ombudsdienst buigt zich voortaan over klachten rond gemeentelijke dienstverlening Sint-Katelijne-Waver



Antoon Verbeeck

27 juli 2020

09u08 0 Sint-Katelijne-Waver Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft een samenwerking opgezet met de Vlaamse ombudsdienst. Personen die klachten hebben over de dienstverlening van de gemeente en bij hun standpunt blijven, worden voortaan doorverwezen naar de Vlaamse dienst. Sint-Katelijne-Waver ontvangt op jaarbasis gemiddeld 25 klachten over haar dienstverlening.

“Het gemeentebestuur heeft sinds 2007 een uitgewerkte klachtenprocedure met afspraken over wat we onder een klacht verstaan, hoe we omgaan met klachten en welke behandeltermijn we hanteren. De overgrote meerderheid van klachten wordt in Sint-Katelijne-Waver na onderzoek opgelost of de situatie wordt verduidelijkt aan de klachtindiener. Indien de klager ontevreden is over de manier waarop de klacht is afgehandeld of over het resultaat, dan kan hij vanaf nu een beroep doen op de Vlaamse ombudsdienst. De Vlaamse ombudsdienst neemt een bemiddelende positie in tussen klager en lokaal bestuur”, legt burgemeester Kristof Sels (N-VA) uit.

Vijftien lokale besturen

De samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse ombudsdienst loopt voor een periode van drie jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan deze overeenkomst. “Steeds meer steden en gemeenten zijn zich bewust van de meerwaarde van lokaal ombudswerk en een samenwerking met de Vlaamse ombudsdienst. Intussen hebben vijftien lokale besturen zich aangesloten. Ik ben oprecht verheugd dat Sint-Katelijne-Waver in de voetsporen treedt van de stad Antwerpen, de bakermat van het ombudswerk in Vlaanderen. Vlamingen kunnen terecht bij de Vlaamse ombudsdienst voor lokale bemiddeling en verzoening”, aldus Vlaamse ombudsman Bart Weekers. Inwoners kunnen een klacht indienen bij het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver via www.skw.be of de onthaalmedewerkers in het gemeentehuis. De Vlaamse ombudsdienst is bereikbaar via ombudsman@skw.be of het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur. Meer informatie vindt u op www.vlaamseombudsdienst.be.