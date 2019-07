Vijftienjarige uit Keerbergen overleden aan overdosis XTC na week in coma Tim Van der Zeypen

01 juli 2019

10u20 152 Sint-Katelijne-Waver De vijftienjarige jongen uit Keerbergen is overleden in het ziekenhuis. Dat bevestigde zopas het parket. De jongen lag sinds vorige week maandag in coma na een overdosis XTC. De jeugdrechter plaatste intussen een zestienjarige in een instelling. Hij zou te laat de hulpdiensten hebben verwittigd.

Vorige week maandagavond moesten de hulpdiensten uitrukken naar Natuurpark Hondsbossen in Sint-Katelijne-Waver. De tiener was er onwel geworden en verloor het bewustzijn. Op de spoedafdeling van het Imeldaziekenhuis werden er sporen van amfetamines in zijn bloed gevonden. Later zou blijken dat het om XTC ging. De tiener belandde in een coma en werd afgelopen vrijdag overbracht naar het Universitair Ziekenhuis in Leuven. “Daar is hij afgelopen nacht overleden”, bevestigt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Veel duidelijkheid over wat er zich heeft afgespeeld afgelopen maandag is er nog niet. Enkel is wel al geweten dat de tiener samen met nog een zestal andere jongeren naar het Natuurpark was getrokken.

Schuldigverzuim

Het onderzoek naar de exacte omstandigheden wordt momenteel verder gezet. Zo liet het parket eerder al weten dat er een gerechtelijk onderzoek werd opgestart onder leiding van Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl. Zo werd er onder meer onderzocht vanwaar de drugs afkomstig was, wie de drugs heeft meegenomen en of de hulpdiensten tijdig werden verwittigd. “In dat onderzoek werd een van de jongeren voor de jeugdrechter in Mechelen gebracht en verhoord. Hij zou de drugs ter beschikking hebben gesteld”, vertelt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens nog. Naar verluidt gaat het om een zestienjarige uit Schriek (Heist-op-den-Berg). Hij werd onder meer op verdenking van schuldigverzuim geplaatst in de gesloten jeugdinstelling van Everberg.