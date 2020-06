Vijftien straten in Sint-Katelijne-Waver krijgen onderhoudsbeurt

Antoon Verbeeck

11 juni 2020

14u48 0 Sint-Katelijne-Waver De komende anderhalve week krijgen vijftien straten in Sint-Katelijne-Waver een opknapbeurt. Het gaat voornamelijk om kleinere straatjes. “Enkel bij de Hertstraat zal niet-plaatselijk verkeer er last van ondervinden”, klinkt het.

“In de straten in kwestie heeft de bovenste asfaltlaag zijn taak volbracht. Na vele jaren is de slijtage duidelijk te merken aan de uitkorreling en de putten in de toplaag”, vertelt schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA). Vandaag gingen de werken in Leyland en een zijstraatje van de Duffelsesteenweg van start. Maandag 15 juni start de aannemer in de Hertstraat, Geleeg, Baronsdreef, Perelie, Krekelenbergweg en Jozef Van Esschestraat. Dinsdag wordt er begonnen in Schrans en Vinkenhofstraat. Molenvelden, Stadeycken, Vlierstraat en Sint-Libertusstraat zijn woensdag als laatste aan de beurt. “De werken zullen, als alles vlot verloopt, overal drie dagen duren. Maandag 22 juni zal alles klaar zijn. Op de Hertstraat na gaat het allemaal om kleinere straatjes waarbij enkel het plaatselijk verkeer enige hinder zal ondervinden. Doorgaand verkeer van de Hertstraat moet omrijden via Liersesteenweg, R6, Heisbroekweg en Stationsstraat.” Meer info over de werken vindt u op www.skw.be/onderhoud-wegen-2020.