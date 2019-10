Vier nieuwe buurtinformatienetwerken in Sint-Katelijne-Waver Antoon Verbeeck

10 oktober 2019

11u47 0 Sint-Katelijne-Waver In het commissariaat van de lokale politiezone Bodukap werden op dinsdag 8 oktober vier nieuwe BIN-charters ondertekend.

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt of wijk met de bedoeling om informatie uit te wisselen. De vier nieuwe BIN’s zijn allen gelegen te Sint-Katelijne-Waver en kregen de namen BIN Bermoorter, BIN Dorpveld, BIN Fruytenborg en BIN Hagelstein. “In totaal zijn er nu tien buurtinformatienetwerken actief in de gemeente Sint-Katelijne-Waver. Je kan ze herkennen aan het logo op borden en de stickers aan de woningen van de reeds aangesloten leden. De politie is zeer verheugd dat er nog altijd inwoners zich willen inzetten voor dit initiatief, samen sterk voor een veilige gemeente”, deelt de politiezone mee. Voor meer informatie over buurtinformatienetwerken, de juiste geografische beschrijving van de BIN-gebieden en het aansluitingsformulier kan je terecht op de website van de politiezone.