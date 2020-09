Vernieuwde parking Borgersteinlei klaar voor gebruik Wannes Vansina

14 september 2020

11u29 1 Sint-Katelijne-Waver De vernieuwing parking aan het kerkhof langs de Borgersteinlei in Sint-Katelijne-Waver is klaar. Sinds afgelopen weekend kunnen wagens opnieuw gebruik maken van de parkeerplaatsen.

“De vorige parking was een betonnen vlakte. De tand des tijds zorgde voor heel wat putten en oneffenheden in het asfalt. Daarom beslisten we om de parking opnieuw aan te leggen”, licht schepen van Openbare werken Joris De Pauw toe.

De parking is niet alleen van betere kwaliteit. “Het voetpad loopt niet meer rond de parking, maar gewoon langs de Borgersteinlei, en ligt hoger dan de rijbaan, wat de veiligheid ten goede komt.”

Er kunnen nu 27 wagens parkeren, een meer dan voorheen. “Twee parkeerplaatsen zijn voorbehouden voor mindervaliden en twee voor elektrische wagens, die er kunnen opladen aan een nieuwe laadpaal”, vult schepen van Mobiliteit Eric Janssens aan.

Volgen nog eind deze maand: fietsbeugels voor tien fietsen en enkele zitbanken. Tenslotte komt er ook openbare verlichting, twee bomen en ander groen.