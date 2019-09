Verkoop azalea’s bracht meer dan 18.000 euro op voor KOTK Antoon Verbeeck

23 september 2019

Vrijwilligers uit Sint-Katelijne-Waver zamelden meer dan 18.000 euro in ten voordele van Kom op tegen Kanker. In het weekend van 13, 14 en 15 september verkochten meer dan 30 vrijwilligers in 2.620 plantjes. De teller staat voorlopig op 18.340 euro, maar dit bedrag loopt nog op. “In onze gemeente zetten verschillende vrijwilligers zich al jaren in voor de verkoop van azalea’s tijdens het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Dit jaar was hun doel om minstens 2.500 plantjes te verkopen. Uiteindelijk gingen er 2.650 plantjes van de hand, waren er meer geweest dan waren die zeker en vast ook verkocht”, zegt Sarah De Keyser (CD&V), schepen van Vrijwilligersbeleid “Ik wil graag iedereen van harte bedanken die een plantje heeft kocht en ik ben heel trots op onze vrijwilligers. Ik hoop dat zij ook volgend jaar van de partij zijn.”