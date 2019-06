Verkeerspolitie voert controleacties uit: “28 inbreuken vastgesteld” TVDZM

28 juni 2019

08u00 1 Sint-Katelijne-Waver De lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft afgelopen dagen verschillende controleacties uitgevoerd. Daarbij werden er maar liefst 28 inbreuken vastgesteld.

Naast het negeren van het verbodsbord in de Hoogstraat in Rijmenam (acht proces-verbalen, red.), stelde de politie ook zeven pv’s op voor autobestuurder die achter het stuur hun gsm-toestel gebruikten. “Verder stelden we nog vier inbreuken vast op het verkeer parkeren en moesten er drie proces-verbalen worden opgesteld omdat chauffeurs hun veiligheidsgordel niet droegen”, klinkt het bij de politie. Ook drie motorrijders gingen een op de bon. Twee motorrijders droegen geen beschermde kledij, een motorrijder reed niet enkel met een onverantwoorde snelheid, hij gebruikte ook niet zijn richtingsaanwijzers. Tot slot werd een chauffeur nog geverbaliseerd om dat hij lang rechts inhaalde, blokkeerde een chauffeur een kruispunt en bleek een voertuig niet in orde te zijn met zijn lading. “De lading stak achteraan teveel uit en was niet correct gesignaleerd”, besluit de politiezone.