Verhuizen gemeentelijke scholen naar ander onderwijsnet? Gemeente hakt (mogelijk) deze maand nog knoop door Antoon Verbeeck

05 november 2019

15u30 1 Sint-Katelijne-Waver Verhuizen de gemeentelijke scholen Dijkstein, Octopus en GLOC binnenkort naar een ander onderwijsnet? Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver is er nog niet uit. In één van de komende weken valt de beslissing. “Als lokaal bestuur stellen we ons de vraag of onderwijs wel tot de kerntaken van een gemeente behoort”, legt schepen van Onderwijs Sarah De Keyser uit.

Schepen Sarah De Keyser (CD&V) bracht het al dan niet overhevelen van de gemeentelijke scholen naar een ander onderwijsnet naar de gemeenteraad van maandagavond, die werd bijgewoond door leerkrachten uit de drie scholen. “Het feit dat we aan het onderzoeken zijn of een overheveling nodig is, bevestigt dat het voor ons wel degelijk een reële piste is. Maar dat betekent niet dat die overheveling er ook daadwerkelijk gaat komen”, zegt De Keyser. “Onze gemeentelijke scholen zitten momenteel in een gemeenschap met gemeentelijke scholen uit buurgemeenten Bonheiden en Duffel. De overeenkomst tussen deze scholen moet binnenkort al dan niet verlengd worden. Voor ons was dit de aanleiding om te bekijken of het niet beter zou zijn om onze gemeentelijke scholen te laten overhevelen. Als lokaal bestuur stellen we ons de vraag of onderwijs wel tot de kerntaken van een gemeente behoort. Het onderzoek kadert dus binnen een beleidskeuze.”

De omschakeling zal sowieso veranderingen teweegbrengen: op het gebied van software, CLB, het lerarenplan... We voelen ons gesteund door de gemeente, vandaar dat we niet staan te springen voor een overheveling Daniël Le Page

Deadline december

“In een van de komende weken hakken we de knoop door. Het moet alleszins voor de gemeenteraad van 16 december gebeuren, wanneer het meerjarenplan op de raadsagenda staat. De laatste details worden nu onderzocht. Ik heb begrip voor de ongerustheid bij de scholen, maar op zich verandert er weinig voor de 1.266 leerlingen. Ook de rechten voor het personeel qua anciënniteit en dergelijke blijven behouden, de autonomie van de scholen blijft gewaarborgd.” De Keyser is met de verschillende directies in gesprek, alsook met de schoolgroep GO! en het Katholieke onderwijsnet in de gemeente. “Met GO! hebben we al verschillende keren aan tafel gezeten”, klinkt het.

Ongerust

Oppositiepartij Samen Anders, dat al meerdere malen het onderwerp ter sprake bracht op de gemeenteraad, wil dat de gemeente zo spoedig mogelijk klare wijn schenkt. Iets waar ook de schooldirecties op hopen. “De beslissing laat al een tijdje op zich wachten, ondertussen groeit de ongerustheid op school. Het is gespreksonderwerp nummer één in de leraarskamer”, reageert directeur van Dijkstein Daniël Le Page. “De omschakeling naar een schoolgemeenschap zal hoe dan ook veranderingen teweegbrengen: op het gebied van software, CLB, het lerarenplan,... We voelen ons gesteund door de gemeente, vandaar dat we niet staan te springen voor een overheveling.”