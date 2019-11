Vergunningsplicht voor motorclubs die willen verhuizen naar Sint-Katelijne-Waver Antoon Verbeeck

06 november 2019

13u31 0

Motorclubs die zich in Sint-Katelijne-Waver willen vestigen moeten daar voortaan een vergunning voor aanvragen. De vergunningsplicht voor het huizen van motorclubs werd op maandagavond unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. “Om te beginnen: ik heb niets tegen motorrijders en clubs. Het gaat om de iets beruchtere versies, die richting de illegaliteit gaan of er zelfs ver over gaan. Er zijn geruchten dat bendes richting onze gemeente aan het trekken zijn. Dat willen we absoluut vermijden. Vandaar dat we ze te snel af willen zijn met een vergunningsplicht. Wordt er een vergunning aangevraagd, dan moet de club met een aantal voorwoorden in orde zijn: geen strafblad hebben, geen verleden met drugs hebben en dergelijke. Op voorhand wordt er een onderzoek gedaan”, aldus burgemeester Kristof Sels (N-VA). Eerder werd in buurgemeente Duffel een gelijkaardige vergunningsplicht goedgekeurd.