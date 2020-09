Veertig overtredingen per dag in Lombaardstraat Tim Van Der Zeypen

18 september 2020

13u35 0 Sint-Katelijne-Waver Per dag worden er in de Lombaardstraat in Sint-Katelijne-Waver veertig overtredingen vastgesteld door de trajectcontrole. Per dag worden er in de Lombaardstraat in Sint-Katelijne-Waver veertig overtredingen vastgesteld door de trajectcontrole. Die is vorige week vrijdag actief.

In de Lombaardstraat mag er vijftig kilometer per uur worden gereden. Iedereen die sneller rijdt, wordt geverbaliseerd. Het cijfer van veertig overtredingen per dag is hoog, maar dat lag enkele dagen geleden nog hoger. Toen werden er maar liefst gemiddeld negentig overtredingen per dag vastgesteld. Met de trajectcontrole in de Lombaardstraat hoopt de gemeente om de snelheden in de straat te verlagen en zo dus ook de verkeersveiligheid te verbeteren.