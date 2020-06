Vat salpeterzuur valt van vrachtwagen: brandweer heeft handen vol met de opkuis Antoon Verbeeck

Hulpverleningszone Rivierenland had vanmorgen de handen vol met een vat salpeterzuur dat ter hoogte van de Kempenarestraat aan Drevendaal in Sint-Katelijne-Waver uit een vrachtwagen was gevallen. Zo’n honderd liter ontsnapte uit het vat en kwam op het wegdek terecht. De gele wolk die uit het gescheurde vat ontsnapte, voorspelde eveneens weinig goeds. De straat werd zo’n vier uur afgesloten. “Het vat werd vrij snel gedicht met een speciale pasta. Niet alleen is salpeterzuur bijtend, de vrijgekomen dampen kunnen zelf zijn ook heel schadelijk zijn en inwendige brandwonden veroorzaken. Het vat werd dan ook benaderd in speciale pakken. Het zuur dat op het wegdek lag, werd dan weer aangepakt met absorberende korrels”, klinkt het bij Rivierenland. Na een meting bleek er geen hoge concentratie van salpeterzuur in de lucht te hangen. Een evacuatie van buurtbewoners was niet aan de orde.