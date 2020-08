Vanaf volgende week langere afslagstrook Liersesteenweg Antoon Verbeeck

11 augustus 2020

17u21 0 Sint-Katelijne-Waver Vanaf maandag 17 augustus voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit op de Liersesteenweg (N14) in Sint-Katelijne-Waver. De afslagstrook naar de oprit van de R6 richting Mechelen-Noord wordt er verlengd om de doorstroming te bevorderen. Tijdens de werken, die ongeveer drie weken zullen duren, moet het gemotoriseerd verkeer komende van Duffel richting de R6 en Mechelen een omleiding volgen.

Aan het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg in Sint-Katelijne-Waver lopen de wachttijden geregeld op. Om de doorstroming vanaf de Liersesteenweg naar de R6 vlotter te laten verlopen, werd vorig jaar reeds de lichtenregeling aan het kruispunt geoptimaliseerd. Intussen onderzocht Wegen en Verkeer ook het verlengen van de afslagstrook op de Liersesteenweg naar de oprit van de R6 richting Mechelen-Noord. “Het verlengen van deze afslagstrook tussen het kruispunt met de R6 en de Walemstraat wordt vanaf maandag 17 augustus uitgevoerd en moet zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer”, klinkt het.

Omleiding

“Tijdens de werken wordt de weghelft van de Liersesteenweg richting Mechelen, tussen de Walemstraat en de R6 afgesloten. Gemotoriseerd verkeer vanuit Duffel en Lier naar de R6 en Mechelen volgt een omleiding via de Lange Zandstraat en Antwerpsesteenweg (N1). Verkeer komende van Mechelen richting Duffel en Lier kan steeds via de werfzone passeren. Fietsers gebruiken in beide richtingen het fietspad aan de oostzijde van de Liersesteenweg, tussen de Clemenceaustraat en het fietspad onder de R6.” De timing van de werken is afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene gebeurtenissen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/sint-katelijne-waver.