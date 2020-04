Ursulineninstituut sluit zich aan bij Europese art nouveaunetwerken Antoon Verbeeck

23 april 2020

11u30 0 Sint-Katelijne-Waver Sinds kort is het Ursulineninstituut uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver lid van het Réseau Art Nouveau Network en de Art Nouveau European Route. Beide internationale netwerken zetten zich in voor de bescherming, de restauratie, de ontwikkeling en de promotie van het art nouveau-erfgoed in Europa.

Het lidmaatschap van het Ursulineninstituut met zijn Wintertuin vormt een eerste mijlpaal binnen het toeristisch hefboomproject voor de site. “Het is de ambitie om het Ursulineninstituut en de Wintertuin te ontwikkelen tot een spraakmakende en internationale toeristische attractie. Het wordt de enige art nouveausite in Vlaanderen die permanent toegankelijk is voore bezoekers. Zo kan het Ursulineninstituut uitgroeien tot dé Vlaamse referentie en uitvalsbasis voor art nouveau-erfgoed”, aldus Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap.

Kennisdeling

“Door dit lidmaatschap worden het Ursulineninstituut en de Wintertuin internationaal in de kijker gezet, zowel bij experten als het grote publiek. Dit past in de ambitie van Kempens Landschap om meer internationale bezoekers aan te trekken. Bovendien biedt dit heel wat mogelijkheden op het vlak van kennisdeling”, besluit Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap.