Twintiger staat terecht voor wapenbezit maar is eerlijk tegen rechter: “De gevangenis heeft zijn effect gemist” TVDZM

04 oktober 2019

11u00 0 Sint-Katelijne-Waver Een 27-jarige jongeman uit Mechelen moest zich vrijdag verantwoorden voor verboden wapenbezit. Tijdens een huiszoeking in het kader van een drugsdossier werd er naast een bivakmuts ook nog een taser, een boksijzer en een luchtdrukgeweer aangetroffen. “Souvenirs uit Turkije”, reageerde hij daarop.

Het parket oordeelde daar anders over en dagvaardde de twintiger. Procureur des koning Lieselotte Claessens vorderde een celstraf van zes maanden en een geldboete van 150 euro en verwees ook naar zijn strafregister. Daar stonden al twee veroordelingen op voor drugs. De 27-jarige verdedigde zichzelf en vroeg een opschorting van straf. Hij was ook bijzonder eerlijk tegenover rechter Theo Byl. “Voor een ander dossier heb ik enkele dagen in de gevangenis verbleven maar dat had niet het gewenste shockeffect”, klonk het.

Vonnis binnen een maand.