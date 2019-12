Twintiger schuldig aan drugshandel, maar hij krijgt voorlopig geen straf TVDZM

13 december 2019

13u20 0 Sint-Katelijne-Waver De rechter in Mechelen heeft een 21-jarige uit Sint-Katelijne-Waver schuldig bevonden aan drugshandel, maar hem voorlopig wel nog geen straf opgelegd. De jongeman kreeg een probatie-opschorting. Dat wil zeggen dat hij gedurende drie jaar lang geen nieuwe strafbare feiten mag plegen, noch drugs mag gebruiken.

De feiten dateren van eerder dit jaar. Hij liep toen tegen de lamp na een controle-actie van de politiezone Bodukap. In zijn wagen werd er drugs gevonden. “Tijdens de huiszoekingen nog veel meer”, klonk het op zitting. “Naast cannabis, xtc en ketamine vond de politie verder nog zo’n 2.000 euro aan cash geld.” De man gebruikte niet enkel drugs, maar verkocht ze ook. Dit volgens het parket al zeker zo’n anderhalf jaar. De verdediging vroeg een mildere bestraffing dan de gevorderde celstraf van achttien maanden en een geldboete van 8.000 euro. “Na een ongeval met de politie, dacht hij een nieuwe wagen te moeten betalen”, zei zijn advocaat op zitting. “Hij is dan in paniek geslagen en begonnen met het dealen van drugs.” Er werd gevraagd om een opschorting van straf. “Om zijn toekomst niet te schaden”, klonk het nog. De rechtbank ging daar op in.