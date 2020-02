Twintiger krijgt drie jaar cel met uitstel voor verkrachting van Tinderdate (19) Tim Van der Zeypen

06 februari 2020

09u25 1 Sint-Katelijne-Waver De rechters in Mechelen hebben een 29-jarige jongeman uit Antwerpen schuldig bevonden aan de verkrachting van zijn Tinderate. Hij kreeg een celstraf van drie jaar met uitstel. Het meisje uit Sint-Katelijne-Waver stelde zich burgerlijke partij.

Op het moment van de feiten was het meisje negentien jaar oud. Ze leerde beklaagde kennen via de dating-app Tinder. Na twee eerdere afspraakjes in het Antwerpse, spraken ze een derde keer af bij het meisje thuis in Sint-Katelijne-Waver.

Daar begon beklaagde zich seksueel op te dringen. “Meneer wou haar kamer zien en het slachtoffer ging hier op in. Omdat ze bang was. In de deur van de slaapkamer werd ze naar binnen geduwd, begon beklaagde haar uit te kleden en penetreerde hij haar”, klonk het op zitting.

Pijn

Het meisje bleef aangeven dat hij moest stoppen. “Omdat het pijn deed”, klonk het. Maar toch bleef beklaagde verder doen. “Na de feiten kleedde hij zich aan en verliet hij de woning”, vulde de procureur aan. “Pas nadat ze haar zus in vertrouwen nam, durfde ze klacht in te dienen.”

De twintiger werd opgepakt en verhoord maar bleef de feiten ontkennen. Ook op zitting. “We hebben inderdaad seks gehad. Maar het was met wederzijdse toestemming”, zei hij. “Ik was me van geen kwaad bewust dat ze het niet graag had. Zelfs niet nadat ze nee zei.”

Leugenachtig

Hij vroeg de vrijspraak. Ondanks zijn verklaringen na een polygraaftest leugenachtig bleken te zijn. Voor het parket waren de feiten dan ook bewezen. De rechtbank volgde het parket en achtte de feiten bewezen. De rechtbank legde hem een celstraf van drie maanden met probatie-uitstel op.

Zo moet hij zich onder meer laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding betalen van 1.500 euro. “Meneer, u krijgt hier nog een kans om u te herpakken. Doe dit ook”, besloot voorzitster Jessica Bourlet.