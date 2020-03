Twee jaar cel voor overval op pizzakoerier Tim Van Der Zeypen

09 maart 2020

16u30 0 Sint-Katelijne-Waver De negentienjarige Bilal B. uit Mechelen heeft een effectieve celstraf van twee jaren gekregen. De tiener pleegde samen met nog enkele minderjarigen een overval op een pizzakoerier. Dit nadat zij de koerier er hadden ingeluisd met een valse bestelling.

In november 2019 werd een pizzakoerier van Domino’s Pizza het slachtoffer van een overval. Ter hoogte van het jaagpad langs de Dijle werd koerier aangesproken. Enkele jongeren die gewapend en gemaskerd waren, bedreigden de pizzakoerier met een mes. Ze eisten het wisselgeld van de pizzakoerier. “De buit bestond uit een geldsom van zo’n dertig euro”, klonk het op zitting.

De tiener werd samen met zijn kompanen in beeld gebracht dankzij het bekijken van camerabeelden. Ook volgens het bekijken van de IP-adressen. Een daarvan gebruikte namelijk zijn gsm en het daarbijbehorende IP-adres om de pizza te bestelen. De verschillende verdachten werden opgepakt en verhoord. De minderjarige gaf de feiten toe, de negentienjarige ontkende.

“De minderjarige en ik hadden ruzie. Hij heeft er me ingeluisd. Ik was wel aanwezig op het moment van de feiten, maar ik heb niets gedaan”, zei hij. De verdediging ontkende de feiten met klem. Er werd dus om de vrijspraak gevraagd. Volgens B.’s raadsman zijn er te weinig elementen die naar zijn cliënt wijzen. “Bovendien kon het slachtoffer mijn cliënt ook niet aantonen als verdachte”, voegde de strafpleiter nog toe aan zijn pleidooi. De tiener was bij zijn arrestatie ook in het bezit van een mes. De verdediging vroeg hiervoor een opschorting. Of de verdediging in beroep zal gaan, is nog niet bekend.