Twee gewonden bij ongeval op Liersesteenweg Tim Van Der Zeypen

17 juli 2020

19u30 0 Sint-Katelijne-Waver Op de Liersesteenweg in Sint-Katelijne-Waver in de buurt van het kruispunt met de Hertstraat, zijn vrijdagavond twee auto’s tegen elkaar gebotst. Er werden twee personen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.30 uur vrijdagavond. Twee auto’s botsten er tegen elkaar. Eén van de wagens belandde in de gracht naast de rijbaan. De schade was bijzonder groot. Er werd ook gevreesd dat één bestuurster gekneld zat in de wagen. De brandweer werd erbij gehaald. “De vrouw zat uiteindelijk niet gekneld, mar we hebben haar wel uit voertuig geholpen”, zegt brandweerkapitein Peter Verelst.

De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Ook de passagiersster van het andere voertuig liep verwondingen op en werd eveneens afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) is een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van het ongeval. Vermoedelijk verliet een voertuig kort voor de aanrijding de oprit van een kinesitherapeut.

Beide voertuigen moesten worden getakeld. Daarom werd de rijbaan richting Duffel een tijdlang afgesloten. Het verkeer mocht enkel beurtelings langs. Er was beperkte verkeershinder.