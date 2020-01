Twee chauffeurs verliezen rijbewijs tijdens alcoholcontrole TVDZM

24 januari 2020

Bij een alcohol- en drugscontrole heeft de politiezone Bodukap in totaal 29 auto’s aan de kant gezet. Bij dertien bestuurders werd een ademtest afgenomen. Een chauffeur moest ook een speekseltest afleggen. “Twee bestuurders bleken een glas teveel uit te hebben”, zegt de politiezone. “Een bestuurder mocht zijn rijbewijs inleveren voor drie uur, de andere voor zes uur.” Tijdens de controleactie werden ook nog tal van andere proces-verbalen opgesteld. Zo werden elf chauffeurs betrapt met hun gsm achter het stuur en droeg een bestuurder geen veiligheidsgordel. Vier bestuurders kregen nog een pv omdat ze foutief geparkeerd stonden en zeven bestuurders bleken een defect te hebben aan hun verlichting. “Er werd ook nog een inbreuk vastgesteld in een fietsstraat. De chauffeur haalde er een fietser in”, klinkt het nog bij de politiezone. “Een chauffeur begin ook nog een inbreuk op het niet gebruiken van een richtingaanwijzer.” Tot slot werden ook nog twee truckers geverbaliseerd. Zij waren niet in orde met hun technische eisen.