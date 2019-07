Twee beleefdagen voor gezinnen Antoon Verbeeck

02 juli 2019

11u28 0 Sint-Katelijne-Waver Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver organiseert woensdag een eerste beleefdag voor gezinnen. Van 14 tot 16 uur is er een vertelnamiddag aan BKO Dijkstappers in de Maanhoeveweg. Deelnemen is gratis.

Een tweede en laatste beleefdag is op 21 augustus, ook van 14 tot 16 uur. Onder de naam ‘Showtime’ is er een demonstratie op het skatepark, zijn er sportinitiaties en zijn er vertellingen in het ‘tuttendorp’, dit allemaal op het binnenplein van het gemeentehuis. Ook dan is deelnemen gratis.

De twee beleefdagen richten zich op gezinnen met kleuters of kinderen van de lagere school. Inschrijven voor de activiteiten hoeft niet.